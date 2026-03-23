Quindío vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

A partir de las 18:00 horas el próximo jueves 26 de marzo, Orsomarso visita a Quindío en Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Primera B.
Así llegan Quindío y Orsomarso
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío ganó el encuentro previo ante Bogotá FC por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío se impuso por 2 a 3.
El local se ubica en el segundo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|26
|11
|8
|2
|1
|11
|2
|Quindío
|24
|11
|7
|3
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|22
|11
|6
|4
|1
|10
|4
|U. Magdalena
|20
|10
|6
|2
|2
|6
|6
|Orsomarso
|15
|11
|4
|3
|4
|-1
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas
- Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Quindío y Orsomarso, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas