Quindío vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

A partir de las 18:00 horas el próximo jueves 26 de marzo, Orsomarso visita a Quindío en Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Primera B.

Así llegan Quindío y Orsomarso

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío ganó el encuentro previo ante Bogotá FC por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el segundo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 4 U. Magdalena 20 10 6 2 2 6 6 Orsomarso 15 11 4 3 4 -1

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas

Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas

Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Quindío y Orsomarso, según país