Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Orsomarso se mide ante Quindío en Armenia el jueves 26 de marzo a las 18:00 horas.

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23 de marzo de 2026, 8:06 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 18:00 horas el próximo jueves 26 de marzo, Orsomarso visita a Quindío en Armenia, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Primera B.

Así llegan Quindío y Orsomarso

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío ganó el encuentro previo ante Bogotá FC por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 3 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

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El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Quindío se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el segundo puesto con 24 puntos (7 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3Real Cartagena221164110
4U. Magdalena20106226
6Orsomarso1511434-1

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Quindío y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas