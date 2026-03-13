Quindío vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Quindío recibirá a Real Cundinamarca, en el marco de la fecha 10 de la Primera B, el próximo lunes 16 de marzo a partir de las 20:20 horas, en Armenia.

Así llegan Quindío y Real Cundinamarca

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sacó un empate por 0 en su visita a Patriotas FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a U. Magdalena. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cundinamarca con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el segundo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 4 PP).

Juan Roldán será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 20 9 6 2 1 9 2 Quindío 20 9 6 2 1 7 3 Real Cartagena 18 9 5 3 1 9 4 U. Magdalena 17 8 5 2 1 6 10 Real Cundinamarca 9 9 2 3 4 -2

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas

Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas

Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas

Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas

Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas

Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Quindío y Real Cundinamarca, según país