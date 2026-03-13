Quindío vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Quindío recibirá a Real Cundinamarca, en el marco de la fecha 10 de la Primera B, el próximo lunes 16 de marzo a partir de las 20:20 horas, en Armenia.
Así llegan Quindío y Real Cundinamarca
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío sacó un empate por 0 en su visita a Patriotas FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a U. Magdalena. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cundinamarca con un marcador de 3-1.
El local se ubica en el segundo puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 4 PP).
Juan Roldán será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|20
|9
|6
|2
|1
|9
|2
|Quindío
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|3
|Real Cartagena
|18
|9
|5
|3
|1
|9
|4
|U. Magdalena
|17
|8
|5
|2
|1
|6
|10
|Real Cundinamarca
|9
|9
|2
|3
|4
|-2
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Real Cartagena: 31 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas
- Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas
- Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Quindío y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:20 horas
- Colombia y Perú: 20:20 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:20 horas
- Venezuela: 21:20 horas