Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Quindío vs Tigres. El duelo, a disputarse en el estadio Armenia el jueves 16 de octubre, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Ricardo Pabón Reales.

13 de octubre de 2025, 1:40 p. m.
Quindío recibe el próximo jueves 16 de octubre a Tigres por la fecha 14 de la Primera B, a partir de las 19:00 horas en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Tigres

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Patriotas FC.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sacó un triunfo frente a Real Santander, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 5 goles en contra y registró 11 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres llega a este encuentro con una derrota ante Patriotas FC por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 7.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 3 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Tigres fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el noveno puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (3 PG - 3 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Ricardo Pabón Reales.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3614120217
2Cúcuta261475211
3Patriotas FC26138236
9Quindío16134451
14Tigres1213337-6

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Orsomarso: 19 de octubre - 17:00 horas
  • Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Bogotá FC: 20 de octubre - 16:00 horas
  • Fecha 16: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío y Tigres, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

