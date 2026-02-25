Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Quindío y U. Magdalena se miden en Armenia el sábado 28 de febrero a las 14:00 horas.

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 de la Primera B, U. Magdalena y Quindío se enfrentan el sábado 28 de febrero desde las 14:00 horas, en Armenia.

Así llegan Quindío y U. Magdalena

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de ganar en su encuentro anterior a Envigado con un marcador de 2-1. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena venció 3-1 a Tigres en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.

U. Magdalena ha demostrado ser muy fuerte jugando en su estadio y siempre logró vencer a su oponente.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de agosto, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está puntero con 16 puntos (5 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1665107
2Inter de Palmira1565018
3Real Cartagena1364115
4U. Magdalena1053113
5Orsomarso862220

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Real Santander: 5 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Patriotas FC: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: 16 de marzo - 20:20 horas
  • Fecha 11: vs Bogotá FC: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Orsomarso: 26 de marzo - 18:00 horas

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Patriotas FC: 16 de marzo - 18:15 horas
  • Fecha 3: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Cartagena: 22 de marzo - 20:30 horas

Horario Quindío y U. Magdalena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

