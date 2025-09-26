Quind�o y Bogot� FC arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 12 de la Primera B

La previa del encuentro entre Quind�o y Bogot� FC por Primera B II 2025 :

As� llegan Quind�o y Bogot� FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el �ltimo partido.

�ltimos resultados de Quind�o en partidos de la Primera B

Quind�o no quiere lamentar otra ca�da: 1 a 3 finaliz� su partido frente a Real Cundinamarca. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdi� 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 7.

�ltimos resultados de Bogot� FC en partidos de la Primera B

Bogot� FC llega con envi�n an�mico tras vencer por 1 a 0 a Barranquilla FC. En las �ltimas fechas obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 4.

El local est� en el d�cimo cuarto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante lleg� a 15 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 4 PP).