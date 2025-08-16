Racing Club vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Este martes 19 de agosto se miden Peñarol, que ganó 1 a 0 en la ida, y la Academia, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 6 se jugará desde las 19:30 horas, en el estadio el Cilindro.

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Peñarol se impuso por 1 a 0.

Wilmar Roldán Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)

Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)

Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)

Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)

Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)

Fase de Grupos: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)

Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)

Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)

Fase de Grupos: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)

Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

Horario Racing Club y Peñarol, según país