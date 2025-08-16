Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Racing Club vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Peñarol se mide ante Racing Club en el estadio el Cilindro el martes 19 de agosto a las 19:30 horas. El partido será supervisado por Wilmar Roldán Pérez.

DataFactory .

16 de agosto de 2025, 12:04 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Este martes 19 de agosto se miden Peñarol, que ganó 1 a 0 en la ida, y la Academia, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Libertadores. El partido por la llave 6 se jugará desde las 19:30 horas, en el estadio el Cilindro.

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Peñarol se impuso por 1 a 0.

Wilmar Roldán Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Horóscopo de fin de semana del 15 al 18 de agosto 2025: números de la suerte para cada signo
3. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

Los resultados de Racing Club en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

Los resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Peñarol 2 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Peñarol 0 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 0 vs Peñarol 3 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 3 vs Olimpia 2 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

Horario Racing Club y Peñarol, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia completa un siglo de luto: la violencia no ha parado en más de 100 años

2. ¿Y ahora qué? Colombia no se repone del doloroso magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Esto es lo que podría venir para el país

3. “Ver a Alejandro, al lado del féretro de su papá poniéndole una rosa, fue desgarrador”: María Carolina Hoyos habla del vacío de Miguel Uribe Turbay en la vida de su sobrino

4. El otro ángel de Miguel Uribe: esta es la historia de Delia Jaramillo Hoyos, la esposa del padre del precandidato presidencial

5. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.