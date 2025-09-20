Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Racing Club vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Racing Club vs Vélez. El duelo, a disputarse en el estadio el Cilindro el martes 23 de septiembre, comenzará a las 17:00 horas.

20 de septiembre de 2025, 11:50 a. m.