Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el Estadio de Vallecas el sábado 28 de febrero, comenzará a las 08:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

25 de febrero de 2026, 11:04 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Rayo Vallecano recibe el próximo sábado 28 de febrero a Athletic Bilbao por la fecha 26 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Athletic Bilbao

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la jornada previa, Rayo Vallecano igualó 1-1 el juego ante Betis. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos, en los que le han convertido 9 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Elche. Ha ganado 2 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 7 en su arco.

Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 5 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 34 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
8Athletic Bilbao342510411-6
15Rayo Vallecano26246810-9

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 4 de marzo - 13:00 horas
  • Fecha 27: vs Sevilla: 8 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Levante: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Barcelona: 22 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 30: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Barcelona: 8 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Más de Fútbol

Barcelona vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Mallorca vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Como 1907 vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Hellas Verona vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Inter vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Bournemouth vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Liverpool vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Leeds United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Noticias Destacadas