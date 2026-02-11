Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el Estadio de Vallecas el sábado 14 de febrero a las 10:15 horas.

11 de febrero de 2026, 8:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Estadio de Vallecas desde las 10:15 horas, el sábado 14 de febrero.

Así llegan Rayo Vallecano y Atlético de Madrid

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano tiene pendiente su enfrentamiento con Real Oviedo que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Betis. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 victorias y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 45 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 6 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
4Villarreal4522143519
18Rayo Vallecano22225710-12

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 25: vs Betis: 21 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: 28 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Espanyol: 21 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

