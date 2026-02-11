Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

El duelo entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Estadio de Vallecas desde las 10:15 horas, el sábado 14 de febrero.

Así llegan Rayo Vallecano y Atlético de Madrid

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano tiene pendiente su enfrentamiento con Real Oviedo que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Betis. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 victorias y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 2 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 45 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (13 PG - 6 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 4 Villarreal 45 22 14 3 5 19 18 Rayo Vallecano 22 22 5 7 10 -12

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 24: vs Atlético de Madrid: 14 de febrero - 10:15 horas

Fecha 25: vs Betis: 21 de febrero - 10:15 horas

Fecha 26: vs Athletic Bilbao: 28 de febrero - 08:00 horas

Fecha 27: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 25: vs Espanyol: 21 de febrero - 15:00 horas

Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero - 15:00 horas

Fecha 27: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, según país