Rayo Vallecano vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Barcelona se mide ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas el domingo 31 de agosto a las 14:30 horas.

28 de agosto de 2025, 3:57 p. m.
A partir de las 14:30 horas el próximo domingo 31 de agosto, Barcelona visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Barcelona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-2.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Getafe622003
8Rayo Vallecano321011

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Barcelona, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

