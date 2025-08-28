Rayo Vallecano vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

A partir de las 14:30 horas el próximo domingo 31 de agosto, Barcelona visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Barcelona

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Athletic Bilbao.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Levante con un marcador 3-2.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Barcelona se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el octavo puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (2 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 4 Getafe 6 2 2 0 0 3 8 Rayo Vallecano 3 2 1 0 1 1

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 4: vs Osasuna: 14 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 5: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 4: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Barcelona, según país