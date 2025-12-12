Rayo Vallecano vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

Rayo Vallecano recibe el próximo lunes 15 de diciembre a Betis por la fecha 16 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Betis

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano cayó 0 a 1 ante Espanyol en el RCDE Stadium. Ha empatado 3 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 3 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 10 goles y recibieron 7.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el décimo segundo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (6 PG - 6 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 40 16 13 1 2 27 2 Real Madrid 36 16 11 3 2 17 3 Villarreal 35 15 11 2 2 18 6 Betis 24 15 6 6 3 6 12 Rayo Vallecano 17 15 4 5 6 -3

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 17: vs Getafe: 21 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Betis, según país