Rayo Vallecano vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

A partir de las 07:00 horas el próximo domingo 21 de septiembre, Celta visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Celta

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Osasuna. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 5 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Celta y Betis, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 empates y 1 partido perdido. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 6 tantos en esos cotejos.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Rayo Vallecano no pierde como local desde que se inició el torneo pero tampoco ha podido ganar. De los 1 partidos jugados en el estadio Estadio de Vallecas, sólo ha logrado empates. Hasta la fecha, Celta no pudo imponerse al jugar en campo contrario. Todos sus partidos de visita terminaron en empate.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 12 4 4 0 0 6 2 Barcelona 10 4 3 1 0 10 3 Espanyol 10 4 3 1 0 3 13 Rayo Vallecano 4 4 1 1 2 -1 14 Celta 4 5 0 4 1 -2

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 24 de septiembre - 14:30 horas

Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 07:00 horas

Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 7: vs Elche: 28 de septiembre - 09:15 horas

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: 5 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Real Sociedad: 19 de octubre - 09:15 horas

Fecha 10: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Celta, según país