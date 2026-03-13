Rayo Vallecano vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Por la fecha 28 de la Liga, Levante y Rayo Vallecano se enfrentan el lunes 16 de marzo desde las 15:00 horas, en el Estadio de Vallecas.
Así llegan Rayo Vallecano y Levante
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano terminó con un empate en 1 frente a Sevilla en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 3 goles y sumó 9 a favor.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Levante finalizó con un empate 1-1 ante Girona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.
El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|67
|27
|22
|1
|4
|46
|2
|Real Madrid
|63
|27
|20
|3
|4
|33
|3
|Atlético de Madrid
|54
|27
|16
|6
|5
|21
|13
|Rayo Vallecano
|31
|27
|7
|10
|10
|-6
|19
|Levante
|22
|27
|5
|7
|15
|-16
Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 29: vs Barcelona: 22 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 30: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 29: vs Real Oviedo: 21 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Levante, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas