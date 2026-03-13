Rayo Vallecano vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Por la fecha 28 de la Liga, Levante y Rayo Vallecano se enfrentan el lunes 16 de marzo desde las 15:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Levante

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano terminó con un empate en 1 frente a Sevilla en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 3 goles y sumó 9 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Levante finalizó con un empate 1-1 ante Girona. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Rayo Vallecano sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 67 27 22 1 4 46 2 Real Madrid 63 27 20 3 4 33 3 Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 21 13 Rayo Vallecano 31 27 7 10 10 -6 19 Levante 22 27 5 7 15 -16

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 29: vs Barcelona: 22 de marzo - 08:00 horas

Fecha 30: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 29: vs Real Oviedo: 21 de marzo - 12:30 horas

Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Levante, según país