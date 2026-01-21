Fútbol - España - Primera División

Rayo Vallecano vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Rayo Vallecano y Osasuna se miden en el Estadio de Vallecas el sábado 24 de enero a las 08:00 horas.

21 de enero de 2026, 2:06 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 21 de la Liga, Osasuna y Rayo Vallecano se enfrentan el sábado 24 de enero desde las 08:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Osasuna

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano no pudo ante Celta en el Abanca-Balaídos. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna venció 3-2 a Real Oviedo en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
12Osasuna22206410-3
13Rayo Vallecano2220578-9

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Real Madrid: 1 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: 7 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 24: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Villarreal: 31 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Celta: 6 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

