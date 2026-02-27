Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena quiere el liderato del torneo frente a Tigres

Palpitamos la previa del choque entre Tigres y Real Cartagena. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Camilo Colmenares Pérez.

27 de febrero de 2026, 12:22 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigres y Real Cartagena, por la fecha 7 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 2 de marzo, a partir de las 19:00 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Tigres y Real Cartagena

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres quiere recuperar tras sufrir una derrota contra U. Magdalena por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de caer derrotado 2 a 3 ante Leones FC. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 3 triunfos. Marcó 9 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Real Cartagena quien ganó 4 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 1 PP).

Camilo Colmenares Pérez es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1665107
2Inter de Palmira1565018
3Real Cartagena1364115
4U. Magdalena1053113
13Tigres56123-3

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Inter de Palmira: 26 de marzo - 17:00 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 8: vs Orsomarso: 6 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: 10 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 10: vs Envigado: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 11: vs U. Magdalena: 22 de marzo - 20:30 horas
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de marzo - 15:00 horas

Horario Tigres y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

