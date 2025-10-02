Real Cartagena vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

A partir de las 17:00 horas el próximo domingo 5 de octubre, Atlético FC visita a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Real Cartagena y Atlético FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Jaguares. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Atlético FC y Cúcuta, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el sexto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 12 11 0 1 14 2 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 3 Real Cundinamarca 21 12 6 3 3 8 6 Real Cartagena 19 12 5 4 3 9 8 Atlético FC 15 12 4 3 5 -4

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Barranquilla FC: 11 de octubre - 17:10 horas

Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Boca Juniors: 13 de octubre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Atlético FC, según país