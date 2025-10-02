Fútbol - Colombia - Segunda División
Real Cartagena vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B
Atlético FC se mide ante Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León el domingo 5 de octubre a las 17:00 horas.
Así llegan Real Cartagena y Atlético FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Jaguares. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Atlético FC y Cúcuta, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.
El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena se impuso por 1 a 2.
El local se ubica en el sexto puesto con 19 puntos (5 PG - 4 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Real Cundinamarca
|21
|12
|6
|3
|3
|8
|6
|Real Cartagena
|19
|12
|5
|4
|3
|9
|8
|Atlético FC
|15
|12
|4
|3
|5
|-4
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Barranquilla FC: 11 de octubre - 17:10 horas
- Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Boca Juniors: 13 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Cartagena y Atlético FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas