Real Cartagena vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

A partir de las 17:00 horas el próximo domingo 19 de octubre, Cúcuta visita a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Real Cartagena y Cúcuta

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Barranquilla FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta llega triunfante luego de ver caer a Real Santander con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el sexto puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (7 PG - 5 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 14 12 0 2 17 2 Patriotas FC 29 14 9 2 3 7 3 Cúcuta 26 14 7 5 2 11 4 Real Cundinamarca 25 14 7 4 3 11 6 Real Cartagena 22 14 6 4 4 11

Próximo partido de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Cúcuta, según país