Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Real Cartagena y Leones FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

18 de febrero de 2026, 11:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Real Cartagena y Leones FC, por la fecha 6 de la Primera B, se jugará el próximo sábado 21 de febrero, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Leones FC

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena logró un triunfo por 4-1 ante Atlético FC. Previo a este encuentro, igualó 1 y ganó 3, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de caer derrotado 1 a 3 ante U. Magdalena. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. Marcó 2 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Real Cartagena lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros. Leones FC muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue Real Cartagena quien ganó 4 a 0.

El local está puntero y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1354106
3Inter de Palmira1254014
4Orsomarso852211
16Leones FC25023-7

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: 10 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 10: vs Envigado: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 11: vs U. Magdalena: 22 de marzo - 20:30 horas

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Independiente Yumbo: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Atlético FC: 3 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Envigado: 11 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 14 de marzo - 15:30 horas
  • Fecha 11: vs Inter de Palmira: 20 de marzo - 19:00 horas

Horario Real Cartagena y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

