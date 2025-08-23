Real Cartagena vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la llave D de la Copa Colombia

Con un triunfo a cuestas (3 a 1 ganaron en la ida), los Azules buscarán definir la serie ante Real Cartagena este martes 26 de agosto. El partido por la llave D de la Copa Colombia comenzará a las 20:10 horas y será en el estadio Jaime Morón León.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 31 de julio, en Fase 1B del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Millonarios se quedó con la victoria por 3 a 1.