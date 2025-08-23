Suscribirse

Real Cartagena vs Millonarios: previa, horario y cómo llegan para la llave D de la Copa Colombia

En la previa de Real Cartagena vs Millonarios, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 26 de agosto desde las 20:10 horas en el estadio Jaime Morón León.

23 de agosto de 2025, 1:35 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Con un triunfo a cuestas (3 a 1 ganaron en la ida), los Azules buscarán definir la serie ante Real Cartagena este martes 26 de agosto. El partido por la llave D de la Copa Colombia comenzará a las 20:10 horas y será en el estadio Jaime Morón León.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 31 de julio, en Fase 1B del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Millonarios se quedó con la victoria por 3 a 1.

Horario Real Cartagena y Millonarios, según país

  • Argentina: 22:10 horas
  • Colombia y Perú: 20:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:10 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:10 horas

