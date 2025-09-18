Real Cartagena vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

Orsomarso y Real Cartagena se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo domingo 21 de septiembre desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.

Así llegan Real Cartagena y Orsomarso

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de caer por 1 a 3 frente a Patriotas FC. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 3 goles en contra y con 10 en el arco contrario.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de un triunfo 1 a 0 frente a Real Santander. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 3 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 27 10 9 0 1 12 2 Cúcuta 19 10 5 4 1 6 3 Real Cundinamarca 17 10 5 2 3 6 5 Real Cartagena 16 10 4 4 2 8 6 Orsomarso 15 10 4 3 3 1

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Jaguares: 29 de septiembre - 18:00 horas

Fecha 13: vs Atlético FC: 5 de octubre - 17:00 horas

Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Boca Juniors: 28 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 7 de octubre - 16:30 horas

Fecha 14: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Orsomarso, según país