Fútbol - Colombia - Segunda División
Real Cartagena vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B
Todos los detalles de la previa del partido entre Real Cartagena y Orsomarso, que se jugará el domingo 21 de septiembre desde las 17:00 horas en el estadio Jaime Morón León.
Orsomarso y Real Cartagena se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo domingo 21 de septiembre desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.
Así llegan Real Cartagena y Orsomarso
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena viene de caer por 1 a 3 frente a Patriotas FC. Ha ganado 3 y empatado 1 de las 4 últimas jornadas, con 3 goles en contra y con 10 en el arco contrario.
Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B
Orsomarso viene de un triunfo 1 a 0 frente a Real Santander. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 4 goles y le metieron 3 en su arco.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cartagena se llevó la victoria por 1 a 2.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 16 puntos (4 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|27
|10
|9
|0
|1
|12
|2
|Cúcuta
|19
|10
|5
|4
|1
|6
|3
|Real Cundinamarca
|17
|10
|5
|2
|3
|6
|5
|Real Cartagena
|16
|10
|4
|4
|2
|8
|6
|Orsomarso
|15
|10
|4
|3
|3
|1
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 12: vs Jaguares: 29 de septiembre - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Atlético FC: 5 de octubre - 17:00 horas
- Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 12: vs Boca Juniors: 28 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 13: vs Real Cundinamarca: 7 de octubre - 16:30 horas
- Fecha 14: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Cartagena y Orsomarso, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas