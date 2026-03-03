Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Real Cartagena vs Orsomarso, que se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo viernes 6 de marzo a las 18:00 horas. Edwar Leguizamón Mora será el árbitro del partido.

3 de marzo de 2026, 9:51 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Primera B se jugará el próximo viernes 6 de marzo a las 18:00 horas.

Así llegan Real Cartagena y Orsomarso

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Metropolitano de Techo.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena consiguió sólo un punto en su último partido frente a Tigres, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de caer en su estadio ante Envigado por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 4 triunfos y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cartagena resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el noveno lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Edwar Leguizamón Mora.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1474215
4U. Magdalena1364114
9Orsomarso87223-1

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: 10 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 10: vs Envigado: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 11: vs U. Magdalena: 22 de marzo - 20:30 horas
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Real Santander: 15 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 11: vs Independiente Yumbo: 21 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Quindío: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Inter de Palmira: 30 de marzo - 17:15 horas

Horario Real Cartagena y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

