Real Cartagena vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Primera B

Real Cartagena y Patriotas FC se miden el sábado 15 de noviembre.

12 de noviembre de 2025, 2:20 p. m.
Por la fecha 5 del grupo B de la Primera B, Patriotas FC y Real Cartagena se enfrentan el sábado 15 de noviembre.

Así llegan Real Cartagena y Patriotas FC

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena terminó con un empate en frente a Real Cundinamarca en la pasada jornada. No cuenta con victorias ni derrotas en los últimos 4 partidos: acumula todos empates. Le han convertido 4 goles y suma una cifra de 4 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Boca Juniors. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 2 a 2.

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 5: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Real Cundinamarca: 16 de noviembre - 19:30 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Patriotas FC, según país

