Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Real Cartagena vs Quindío, que se enfrentarán en el estadio Jaime Morón León el próximo martes 31 de marzo a las 19:00 horas.

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28 de marzo de 2026, 10:00 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B se jugará el próximo martes 31 de marzo a las 19:00 horas.

Así llegan Real Cartagena y Quindío

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena consiguió sólo un punto en su último partido frente a Boca Juniors, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 2 ocasiones y 2 terminó igualado. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Orsomarso. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 3 en contra.

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U. Magdalena vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el tercer puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 4 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira291292112
2Quindío25127419
3Real Cartagena231265110
4U. Magdalena23117228
5Envigado17105236

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs Atlético FC: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Cartagena y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas