Real Cartagena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Real Cartagena y Tigres. El partido se jugará en el estadio Jaime Morón León el viernes 22 de agosto a las 18:00 horas.

19 de agosto de 2025, 1:19 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Real Cartagena y Tigres correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Jaime Morón León desde las 18:00 horas, el viernes 22 de agosto.

Así llegan Real Cartagena y Tigres

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Real Santander. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

A Tigres no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Jaguares. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1565016
2Cúcuta1263305
3Huila1163210
5Real Cartagena962315
7Tigres862222

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Huila: 1 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 8: vs Cúcuta: 1 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Tigres, según país

  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

