Real Cartagena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

El duelo entre Real Cartagena y Tigres correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio Jaime Morón León desde las 18:00 horas, el viernes 22 de agosto.

Así llegan Real Cartagena y Tigres

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Real Santander. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

A Tigres no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Jaguares. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de junio, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 8 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 15 6 5 0 1 6 2 Cúcuta 12 6 3 3 0 5 3 Huila 11 6 3 2 1 0 5 Real Cartagena 9 6 2 3 1 5 7 Tigres 8 6 2 2 2 2

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Huila: 1 de septiembre - 20:10 horas

Fecha 9: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 8: vs Cúcuta: 1 de septiembre - 16:00 horas

Fecha 9: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cartagena y Tigres, según país