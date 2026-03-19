Real Cartagena vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El cotejo entre Real Cartagena y U. Magdalena, por la fecha 11 de la Primera B, se jugará el próximo domingo 22 de marzo, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Jaime Morón León.
Así llegan Real Cartagena y U. Magdalena
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena viene de un resultado igualado, 1-1, ante Envigado. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 9 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B
U. Magdalena llega con ventaja tras derrotar a Patriotas FC con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 5.
U. Magdalena es una topadora cuando visita otro estadio y no ha perdido ninguno de los partidos fuera de casa.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de agosto, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y fue Real Cartagena quien ganó 2 a 0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (6 PG - 2 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|23
|10
|7
|2
|1
|10
|2
|Quindío
|21
|10
|6
|3
|1
|7
|3
|U. Magdalena
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|4
|Real Cartagena
|19
|10
|5
|4
|1
|9
|5
|Envigado
|17
|9
|5
|2
|2
|7
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas
- Fecha 15: vs Barranquilla FC: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Real Santander: 26 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 13: vs Independiente Yumbo: 30 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 3: vs Envigado: 9 de abril - 16:00 horas
- Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de abril - 18:05 horas
- Fecha 15: vs Atlético FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Real Cartagena y U. Magdalena, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
- Colombia y Perú: 20:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
- Venezuela: 21:30 horas