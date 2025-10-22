Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cundinamarca se enfrentará ante Inter de Palmira por la fecha 16

Inter de Palmira se mide ante Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo el domingo 26 de octubre a las 16:05 horas.

22 de octubre de 2025, 4:59 p. m.
A partir de las 16:05 horas el próximo domingo 26 de octubre, Inter de Palmira visita a Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Inter de Palmira

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Huila. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega triunfante luego de ver caer a Real Santander con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales no han podido vencer su arco.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el quinto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (8 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3615120316
2Patriotas FC321510238
3Inter de Palmira28158435
4Cúcuta271576211
5Real Cundinamarca25157449

Horario Real Cundinamarca e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:05 horas
  • Colombia y Perú: 16:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:05 horas
  • Venezuela: 17:05 horas

Noticias Destacadas

