Real Cundinamarca se enfrentará ante Inter de Palmira por la fecha 16

A partir de las 16:05 horas el próximo domingo 26 de octubre, Inter de Palmira visita a Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Inter de Palmira

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Huila. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 8 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira llega triunfante luego de ver caer a Real Santander con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 5 goles y sus rivales no han podido vencer su arco.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el quinto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (8 PG - 4 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 36 15 12 0 3 16 2 Patriotas FC 32 15 10 2 3 8 3 Inter de Palmira 28 15 8 4 3 5 4 Cúcuta 27 15 7 6 2 11 5 Real Cundinamarca 25 15 7 4 4 9

Horario Real Cundinamarca e Inter de Palmira, según país