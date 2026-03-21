Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cundinamarca vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Real Cundinamarca y Atlético FC se enfrentan en el Estadio Olaya Herrera. El duelo se jugará el martes 24 de marzo desde las 17:45 horas.

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21 de marzo de 2026, 12:25 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Cundinamarca y Atlético FC se disputará el próximo martes 24 de marzo por la fecha 12 de la Primera B, a partir de las 17:45 horas en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Real Cundinamarca y Atlético FC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a , mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Real Cundinamarca se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Barranquilla FC. Con 3 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC cayó 1 a 2 ante Tigres. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

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El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 10 puntos (2 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 5 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira261182111
2Quindío24117319
3U. Magdalena2096217
10Real Cundinamarca1010244-2
16Atlético FC510055-8

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 13: vs Boca Juniors: 31 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 11: vs Envigado: 6 de abril - 18:00 horas
  • Fecha 14: vs Quindío: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Cundinamarca y Atlético FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas