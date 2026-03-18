Real Cundinamarca vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B se jugará el próximo sábado 21 de marzo a las 16:00 horas.
Así llegan Real Cundinamarca y Barranquilla FC
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca consiguió sólo un punto en su último partido frente a Quindío, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Bogotá FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 9 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.
El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|23
|10
|7
|2
|1
|10
|2
|Quindío
|21
|10
|6
|3
|1
|7
|3
|U. Magdalena
|20
|9
|6
|2
|1
|7
|10
|Real Cundinamarca
|10
|10
|2
|4
|4
|-2
|11
|Barranquilla FC
|10
|9
|3
|1
|5
|-3
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas
- Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas
- Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas
- Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Real Santander: 7 de abril - 19:30 horas
- Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas
- Fecha 15: vs Real Cartagena: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Real Cundinamarca y Barranquilla FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas