Real Cundinamarca vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B se jugará el próximo sábado 21 de marzo a las 16:00 horas.

Así llegan Real Cundinamarca y Barranquilla FC

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca consiguió sólo un punto en su último partido frente a Quindío, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Bogotá FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Ha convertido 4 goles y ha recibido 9 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 23 10 7 2 1 10 2 Quindío 21 10 6 3 1 7 3 U. Magdalena 20 9 6 2 1 7 10 Real Cundinamarca 10 10 2 4 4 -2 11 Barranquilla FC 10 9 3 1 5 -3

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas

Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas

Fecha 14: vs Tigres: 11 de abril - 14:00 horas

Fecha 15: vs Independiente Yumbo: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Barranquilla FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 12: vs Leones FC: 25 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Tigres: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 4: vs Real Santander: 7 de abril - 19:30 horas

Fecha 14: vs Envigado: 13 de abril - 20:10 horas

Fecha 15: vs Real Cartagena: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Real Cundinamarca y Barranquilla FC, según país