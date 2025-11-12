Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cundinamarca vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Primera B

Boca Juniors se mide ante Real Cundinamarca el sábado 15 de noviembre.

DataFactory .

12 de noviembre de 2025, 2:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 15 de noviembre, Boca Juniors visita a Real Cundinamarca, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Boca Juniors

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca llega con resultado de empate, -, ante Real Cartagena. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors llega triunfante luego de ver caer a Patriotas FC con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cundinamarca se impuso por 0 a 1.

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 5: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Real Cartagena: 16 de noviembre - 19:30 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cundinamarca y Boca Juniors, según país

    Noticias Destacadas

