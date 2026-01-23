Real Cundinamarca vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

R. Cundinamarca y el Equipo Naranja se enfrentarán el próximo lunes 26 de enero en la primera fecha del campeonato de la Primera B, desde las 17:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Techo.
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 2: vs Real Cartagena: 30 de enero - 19:30 horas
- Fecha 3: vs Boca Juniors: 5 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas
Próximos partidos de Envigado en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 2: vs Independiente Yumbo: 31 de enero - 14:00 horas
- Fecha 3: vs U. Magdalena: 4 de febrero - 18:00 horas
- Fecha 4: vs Tigres: 9 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Inter de Palmira: 14 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 6: vs Quindío: 24 de febrero - 15:30 horas
Horario Real Cundinamarca y Envigado, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas