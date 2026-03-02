Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cundinamarca vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Real Cundinamarca e Inter de Palmira. El partido se jugará en el estadio Municipal de Mosquera el jueves 5 de marzo a las 16:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

2 de marzo de 2026, 9:26 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Real Cundinamarca e Inter de Palmira correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio Municipal de Mosquera desde las 16:00 horas, el jueves 5 de marzo.

Así llegan Real Cundinamarca y Inter de Palmira

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Patriotas FC. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció en casa a Real Santander por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 3 en su arco.

Fútbol

Envigado vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Fútbol

Real Santander vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Fútbol

Boston River vs Racing (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 14 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Cienciano vs Melgar: previa, horario y cómo llegan para la llave 12 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Nacional (P) vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la llave 9 de la Copa Sudamericana

Fútbol

Orense vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

Fútbol

América de Cali vs Bucaramanga: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Fuera de casa, Inter de Palmira hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 3 oportunidades.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Real Cundinamarca.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (6 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1876019
2Quindío1675116
3Real Cartagena1364115
4U. Magdalena1364114
11Real Cundinamarca77214-2

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas
  • Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas

Horario Real Cundinamarca e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Más de Fútbol

Envigado vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Real Santander vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Boston River vs Racing (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 14 de la Copa Sudamericana

Cienciano vs Melgar: previa, horario y cómo llegan para la llave 12 de la Copa Sudamericana

Nacional (P) vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la llave 9 de la Copa Sudamericana

Orense vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

América de Cali vs Bucaramanga: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Sudamericana

Tottenham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Juventud vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Noticias Destacadas