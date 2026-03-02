Real Cundinamarca vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

El duelo entre Real Cundinamarca e Inter de Palmira correspondiente a la fecha 8 se disputará en el estadio Municipal de Mosquera desde las 16:00 horas, el jueves 5 de marzo.

Así llegan Real Cundinamarca y Inter de Palmira

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Patriotas FC. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira venció en casa a Real Santander por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 3 en su arco.

Fuera de casa, Inter de Palmira hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 3 oportunidades.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Real Cundinamarca.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (6 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 18 7 6 0 1 9 2 Quindío 16 7 5 1 1 6 3 Real Cartagena 13 6 4 1 1 5 4 U. Magdalena 13 6 4 1 1 4 11 Real Cundinamarca 7 7 2 1 4 -2

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs U. Magdalena: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Quindío: 16 de marzo - 20:20 horas

Fecha 11: vs Barranquilla FC: 21 de marzo - 16:00 horas

Fecha 12: vs Atlético FC: 24 de marzo - 17:45 horas

Fecha 13: vs Bogotá FC: 1 de abril - 15:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 9: vs Real Cartagena: 10 de marzo - 19:00 horas

Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas

