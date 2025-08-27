Suscribirse

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

La previa del choque de Real Cundinamarca ante Leones FC, a disputarse en el Estadio Olaya Herrera el sábado 30 de agosto desde las 15:00 horas.

27 de agosto de 2025, 3:26 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Real Cundinamarca recibirá a Leones FC, en el marco de la fecha 8 de la Primera B, el próximo sábado 30 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Real Cundinamarca y Leones FC

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de vencer a Boca Juniors con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Santander. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y el marcador favoreció a Leones FC con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el quinto puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (4 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1876017
2Huila1474211
3Real Cartagena1273319
5Real Cundinamarca1173222
16Leones FC46042-5

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Patriotas FC: 8 de septiembre - 18:05 horas
  • Fecha 10: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Jaguares: 5 de septiembre - 15:30 horas
  • Fecha 6: vs Inter de Palmira: 10 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cundinamarca y Leones FC, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

