Fútbol - Colombia - Segunda División
Real Cundinamarca vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B
Real Cundinamarca y Patriotas FC se miden en el estadio Metropolitano de Techo el lunes 8 de septiembre a las 18:05 horas y Carlos Díaz es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 9 de la Primera B, Patriotas FC y Real Cundinamarca se enfrentan el lunes 8 de septiembre desde las 18:05 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.
Así llegan Real Cundinamarca y Patriotas FC
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca viene de ganar en su encuentro anterior a Leones FC con un marcador de 3-0. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 8 a favor.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
En la fecha pasada, Patriotas FC finalizó con un empate 1-1 ante Bogotá FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está en el tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 3 PP).
El encuentro será supervisado por Carlos Díaz, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Real Cartagena
|15
|8
|4
|3
|1
|10
|3
|Real Cundinamarca
|14
|8
|4
|2
|2
|5
|4
|Huila
|14
|8
|4
|2
|2
|0
|9
|Patriotas FC
|11
|8
|3
|2
|3
|-1
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Tigres: 13 de septiembre - 15:00 horas
- Fecha 11: vs Quindío: 19 de septiembre - 15:30 horas
- Fecha 12: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 10: vs Real Cartagena: 15 de septiembre - 20:10 horas
- Fecha 11: vs Leones FC: 20 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Cundinamarca y Patriotas FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:05 horas
- Colombia y Perú: 18:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
- Venezuela: 19:05 horas