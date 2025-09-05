Suscribirse

Real Cundinamarca vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Real Cundinamarca y Patriotas FC se miden en el estadio Metropolitano de Techo el lunes 8 de septiembre a las 18:05 horas y Carlos Díaz es el elegido para dirigir el partido.

5 de septiembre de 2025, 3:34 p. m.
Por la fecha 9 de la Primera B, Patriotas FC y Real Cundinamarca se enfrentan el lunes 8 de septiembre desde las 18:05 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Real Cundinamarca y Patriotas FC

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de ganar en su encuentro anterior a Leones FC con un marcador de 3-0. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Patriotas FC finalizó con un empate 1-1 ante Bogotá FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Carlos Díaz, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares2187019
2Real Cartagena15843110
3Real Cundinamarca1484225
4Huila1484220
9Patriotas FC118323-1

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Tigres: 13 de septiembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Quindío: 19 de septiembre - 15:30 horas
  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 10: vs Real Cartagena: 15 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 11: vs Leones FC: 20 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cundinamarca y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:05 horas
  • Colombia y Perú: 18:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:05 horas
  • Venezuela: 19:05 horas

