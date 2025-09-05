Real Cundinamarca vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Por la fecha 9 de la Primera B, Patriotas FC y Real Cundinamarca se enfrentan el lunes 8 de septiembre desde las 18:05 horas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Así llegan Real Cundinamarca y Patriotas FC

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de ganar en su encuentro anterior a Leones FC con un marcador de 3-0. Después de empatar 2 juegos y ganar 2, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Patriotas FC finalizó con un empate 1-1 ante Bogotá FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Carlos Díaz, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 21 8 7 0 1 9 2 Real Cartagena 15 8 4 3 1 10 3 Real Cundinamarca 14 8 4 2 2 5 4 Huila 14 8 4 2 2 0 9 Patriotas FC 11 8 3 2 3 -1

