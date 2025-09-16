Real Cundinamarca vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

El próximo viernes 19 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, Quindío visita a Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Quindío

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca ganó su último duelo ante Tigres por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de vencer a Leones FC en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 27 10 9 0 1 12 2 Cúcuta 19 10 5 4 1 6 3 Real Cundinamarca 17 10 5 2 3 6 4 Patriotas FC 17 10 5 2 3 2 12 Quindío 10 10 2 4 4 -3

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

