Real Cundinamarca vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Primera B

En la previa de Real Cundinamarca vs Quindío, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 19 de septiembre desde las 15:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

16 de septiembre de 2025, 1:47 p. m.
El próximo viernes 19 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, Quindío visita a Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Quindío

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca ganó su último duelo ante Tigres por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de vencer a Leones FC en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares271090112
2Cúcuta19105416
3Real Cundinamarca17105236
4Patriotas FC17105232
12Quindío1010244-3

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 12: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cundinamarca y Quindío, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

