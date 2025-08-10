Suscribirse

Real Cundinamarca vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave C de la Copa Colombia

La previa del choque de Real Cundinamarca ante Tolima, a disputarse en el estadio Metropolitano de Techo el miércoles 13 de agosto desde las 19:00 horas.

DataFactory .

10 de agosto de 2025, 1:01 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Este miércoles 13 de agosto es la revancha entre R. Cundinamarca, que triunfó 2 a 1 en la ida, y el Vinotinto y Oro, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave C de la Copa Colombia y se juega a las 19:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de julio, en Fase 1B del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y el marcador favoreció a Real Cundinamarca con un marcador de 1-2.

Horario Real Cundinamarca y Tolima, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

