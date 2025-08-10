Fútbol - Colombia - Copa Colombia
Real Cundinamarca vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave C de la Copa Colombia
La previa del choque de Real Cundinamarca ante Tolima, a disputarse en el estadio Metropolitano de Techo el miércoles 13 de agosto desde las 19:00 horas.
Este miércoles 13 de agosto es la revancha entre R. Cundinamarca, que triunfó 2 a 1 en la ida, y el Vinotinto y Oro, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave C de la Copa Colombia y se juega a las 19:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.
Jugaron por última vez en esta competencia el 29 de julio, en Fase 1B del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y el marcador favoreció a Real Cundinamarca con un marcador de 1-2.
Horario Real Cundinamarca y Tolima, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas