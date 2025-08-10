Real Cundinamarca vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave C de la Copa Colombia

Este miércoles 13 de agosto es la revancha entre R. Cundinamarca, que triunfó 2 a 1 en la ida, y el Vinotinto y Oro, que buscará dar vuelta el resultado. Ambos se juegan la posibilidad de seguir con vida en el campeonato. El cotejo corresponde a la llave C de la Copa Colombia y se juega a las 19:00 horas en el estadio Metropolitano de Techo.