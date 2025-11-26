Real Cundinamarca y Cúcuta disputan la final de ida

El partido entre R. Cundinamarca y los Rojinegros, por la final de la Primera B, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 20:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

Con la esperanza de levantar el trofeo más importante de la Primera B, R. Cundinamarca y los Rojinegros saltarán al terreno de juego para buscar un triunfo que les permita llegar con la mejor ventaja al duelo de vuelta. Volverán a verse las caras el próximo miércoles 3 de diciembre.

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Final: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Final: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Jaguares 1 (15 de julio)

Temporada Regular: Patriotas FC 2 vs Real Cundinamarca 1 (21 de julio)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 2 vs Real Santander 0 (26 de julio)

Temporada Regular: Real Cartagena 0 vs Real Cundinamarca 0 (4 de agosto)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 1 (9 de agosto)

Temporada Regular: Atlético FC 2 vs Real Cundinamarca 3 (19 de agosto)

Temporada Regular: Boca Juniors 0 vs Real Cundinamarca 1 (22 de agosto)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 3 vs Leones FC 0 (30 de agosto)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Patriotas FC 1 (8 de septiembre)

Temporada Regular: Tigres 0 vs Real Cundinamarca 2 (13 de septiembre)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 3 vs Quindío 1 (19 de septiembre)

Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Real Cundinamarca 1 (30 de septiembre)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Orsomarso 1 (7 de octubre)

Temporada Regular: Bogotá FC 0 vs Real Cundinamarca 3 (12 de octubre)

Temporada Regular: Huila 2 vs Real Cundinamarca 0 (21 de octubre)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 2 vs Inter de Palmira 0 (26 de octubre)

Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Patriotas FC 0 (1 de noviembre)

Cuadrangulares: Boca Juniors 0 vs Real Cundinamarca 1 (6 de noviembre)

Cuadrangulares: Real Cartagena 0 vs Real Cundinamarca 0 (12 de noviembre)

Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Real Cartagena 2 (16 de noviembre)

Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Boca Juniors 0 (20 de noviembre)

Cuadrangulares: Patriotas FC 0 vs Real Cundinamarca 3 (23 de noviembre)

Los resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Patriotas FC 0 (13 de julio)

Temporada Regular: Inter de Palmira 0 vs Cúcuta 2 (21 de julio)

Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Quindío 2 (13 de agosto)

Temporada Regular: Cúcuta 0 vs Huila 0 (2 de agosto)

Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 1 (9 de agosto)

Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Boca Juniors 0 (17 de agosto)

Temporada Regular: Bogotá FC 2 vs Cúcuta 1 (26 de agosto)

Temporada Regular: Tigres 0 vs Cúcuta 0 (1 de septiembre)

Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Real Santander 1 (7 de septiembre)

Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Cúcuta 2 (15 de septiembre)

Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Jaguares 2 (21 de septiembre)

Temporada Regular: Atlético FC 0 vs Cúcuta 0 (29 de septiembre)

Temporada Regular: Cúcuta 4 vs Leones FC 0 (5 de octubre)

Temporada Regular: Real Santander 0 vs Cúcuta 2 (10 de octubre)

Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Cúcuta 1 (19 de octubre)

Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Orsomarso 0 (25 de octubre)

Cuadrangulares: Inter de Palmira 0 vs Cúcuta 1 (31 de octubre)

Cuadrangulares: Cúcuta 2 vs Huila 1 (6 de noviembre)

Cuadrangulares: Cúcuta 2 vs Jaguares 2 (11 de noviembre)

Cuadrangulares: Jaguares 1 vs Cúcuta 2 (15 de noviembre)

Cuadrangulares: Huila 2 vs Cúcuta 0 (19 de noviembre)

Cuadrangulares: Cúcuta 4 vs Inter de Palmira 0 (23 de noviembre)

