Real Cundinamarca y Cúcuta disputan la final de ida

En la previa de Real Cundinamarca vs Cúcuta, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

26 de noviembre de 2025, 2:27 p. m.
El partido entre R. Cundinamarca y los Rojinegros, por la final de la Primera B, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 20:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

Con la esperanza de levantar el trofeo más importante de la Primera B, R. Cundinamarca y los Rojinegros saltarán al terreno de juego para buscar un triunfo que les permita llegar con la mejor ventaja al duelo de vuelta. Volverán a verse las caras el próximo miércoles 3 de diciembre.

Los resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Jaguares 1 (15 de julio)
  • Temporada Regular: Patriotas FC 2 vs Real Cundinamarca 1 (21 de julio)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 2 vs Real Santander 0 (26 de julio)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 0 vs Real Cundinamarca 0 (4 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 1 (9 de agosto)
  • Temporada Regular: Atlético FC 2 vs Real Cundinamarca 3 (19 de agosto)
  • Temporada Regular: Boca Juniors 0 vs Real Cundinamarca 1 (22 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 3 vs Leones FC 0 (30 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 0 vs Patriotas FC 1 (8 de septiembre)
  • Temporada Regular: Tigres 0 vs Real Cundinamarca 2 (13 de septiembre)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 3 vs Quindío 1 (19 de septiembre)
  • Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Real Cundinamarca 1 (30 de septiembre)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Orsomarso 1 (7 de octubre)
  • Temporada Regular: Bogotá FC 0 vs Real Cundinamarca 3 (12 de octubre)
  • Temporada Regular: Huila 2 vs Real Cundinamarca 0 (21 de octubre)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 2 vs Inter de Palmira 0 (26 de octubre)
  • Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Patriotas FC 0 (1 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Boca Juniors 0 vs Real Cundinamarca 1 (6 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Real Cartagena 0 vs Real Cundinamarca 0 (12 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Real Cartagena 2 (16 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Real Cundinamarca 1 vs Boca Juniors 0 (20 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Patriotas FC 0 vs Real Cundinamarca 3 (23 de noviembre)

Los resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

  • Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Patriotas FC 0 (13 de julio)
  • Temporada Regular: Inter de Palmira 0 vs Cúcuta 2 (21 de julio)
  • Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Quindío 2 (13 de agosto)
  • Temporada Regular: Cúcuta 0 vs Huila 0 (2 de agosto)
  • Temporada Regular: Real Cundinamarca 1 vs Cúcuta 1 (9 de agosto)
  • Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Boca Juniors 0 (17 de agosto)
  • Temporada Regular: Bogotá FC 2 vs Cúcuta 1 (26 de agosto)
  • Temporada Regular: Tigres 0 vs Cúcuta 0 (1 de septiembre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 2 vs Real Santander 1 (7 de septiembre)
  • Temporada Regular: Barranquilla FC 1 vs Cúcuta 2 (15 de septiembre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Jaguares 2 (21 de septiembre)
  • Temporada Regular: Atlético FC 0 vs Cúcuta 0 (29 de septiembre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 4 vs Leones FC 0 (5 de octubre)
  • Temporada Regular: Real Santander 0 vs Cúcuta 2 (10 de octubre)
  • Temporada Regular: Real Cartagena 1 vs Cúcuta 1 (19 de octubre)
  • Temporada Regular: Cúcuta 1 vs Orsomarso 0 (25 de octubre)
  • Cuadrangulares: Inter de Palmira 0 vs Cúcuta 1 (31 de octubre)
  • Cuadrangulares: Cúcuta 2 vs Huila 1 (6 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Cúcuta 2 vs Jaguares 2 (11 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Jaguares 1 vs Cúcuta 2 (15 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Huila 2 vs Cúcuta 0 (19 de noviembre)
  • Cuadrangulares: Cúcuta 4 vs Inter de Palmira 0 (23 de noviembre)

Horario Real Cundinamarca y Cúcuta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

