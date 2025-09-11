Suscribirse

Real Madrid buscará conservar su invicto ante Real Sociedad

Real Sociedad y Real Madrid se enfrentan en el estadio Anoeta. El duelo se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 09:15 horas.

11 de septiembre de 2025, 3:55 p. m.
El juego entre Real Sociedad y Real Madrid se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 09:15 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-1 a Mallorca. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 6 goles y sufrió 1 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
4Barcelona732104
16Real Sociedad23021-1

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Betis: 19 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Espanyol: 20 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
  • Colombia y Perú: 09:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
  • Venezuela: 10:15 horas

