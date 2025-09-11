Real Madrid buscará conservar su invicto ante Real Sociedad

El juego entre Real Sociedad y Real Madrid se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 09:15 horas en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-1 a Mallorca. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 6 goles y sufrió 1 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 4 Barcelona 7 3 2 1 0 4 16 Real Sociedad 2 3 0 2 1 -1

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Betis: 19 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre - 14:30 horas

Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 5: vs Espanyol: 20 de septiembre - 09:15 horas

Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 14:30 horas

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas

Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Real Madrid, según país