Fútbol - España - Primera División

Real Madrid está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Valencia

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Madrid vs Valencia. El duelo, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu el sábado 1 de noviembre, comenzará a las 15:00 horas.

29 de octubre de 2025, 2:04 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Madrid recibe el próximo sábado 1 de noviembre a Valencia por la fecha 11 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Valencia

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Villarreal.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid sacó un triunfo frente a Barcelona, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 8 goles en contra y registró 12 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega a este encuentro con una derrota ante Villarreal por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 8.

Real Madrid ha mantenido una racha impresionante en el estadio Santiago Bernabéu, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia fue el ganador por 1 a 2.

El local está puntero con 27 puntos (9 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
4Atlético de Madrid19105418
18Valencia910235-6

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Betis: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

