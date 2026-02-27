Fútbol - España - Primera División

Real Madrid necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Real Madrid y Getafe se miden en el estadio Santiago Bernabéu el lunes 2 de marzo a las 15:00 horas.

27 de febrero de 2026, 10:20 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 26 de la Liga, Getafe y Real Madrid se enfrentan el lunes 2 de marzo desde las 15:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Getafe

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid no pudo ante Osasuna en el El Sadar. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 11 goles y recibió 4.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Sevilla. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 3.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 60 puntos (19 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (8 PG - 5 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
4Atlético de Madrid4825146519
13Getafe29258512-9

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Celta: 7 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Elche: 14 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Betis: 7 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Atlético de Madrid: 14 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 29: vs Espanyol: 21 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

