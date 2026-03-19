Real Madrid vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 22 de marzo, Atlético de Madrid visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga.
Así llegan Real Madrid y Atlético de Madrid
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid ganó el encuentro previo ante Elche por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 11 goles a favor.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Getafe con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se impuso por 5 a 2.
El local se ubica en el segundo puesto con 66 puntos (21 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 57 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (17 PG - 6 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|4
|Villarreal
|55
|28
|17
|4
|7
|18
|5
|Betis
|44
|28
|11
|11
|6
|8
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Mallorca: 4 de abril - 09:15 horas
- Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Barcelona: 4 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas