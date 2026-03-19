Real Madrid vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 22 de marzo, Atlético de Madrid visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga.

Así llegan Real Madrid y Atlético de Madrid

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó el encuentro previo ante Elche por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 11 goles a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Getafe con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se impuso por 5 a 2.

El local se ubica en el segundo puesto con 66 puntos (21 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 57 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (17 PG - 6 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 4 Villarreal 55 28 17 4 7 18 5 Betis 44 28 11 11 6 8

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Mallorca: 4 de abril - 09:15 horas

Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Barcelona: 4 de abril - 14:00 horas

Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Atlético de Madrid, según país