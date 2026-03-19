Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Atlético de Madrid se mide ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 22 de marzo a las 15:00 horas.

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19 de marzo de 2026, 11:26 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 22 de marzo, Atlético de Madrid visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga.

Así llegan Real Madrid y Atlético de Madrid

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó el encuentro previo ante Elche por 4-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas y 2 victorias, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 11 goles a favor.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid llega triunfante luego de ver caer a Getafe con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

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En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se impuso por 5 a 2.

El local se ubica en el segundo puesto con 66 puntos (21 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 57 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (17 PG - 6 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7028231449
2Real Madrid6628213436
3Atlético de Madrid5728176522
4Villarreal5528174718
5Betis4428111168

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Mallorca: 4 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Barcelona: 4 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas