Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Madrid vs Celta. El duelo, a disputarse en el estadio Santiago Bernabéu el domingo 7 de diciembre, comenzará a las 15:00 horas.

4 de diciembre de 2025, 12:57 p. m.
Real Madrid recibe el próximo domingo 7 de diciembre a Celta por la fecha 15 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Celta

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Espanyol.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid sacó un triunfo frente a Athletic Bilbao, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 3 empatados, con una cifra de 3 goles en contra y registró 10 a favor.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega a este encuentro con una derrota ante Espanyol por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 8.

Real Madrid ha mantenido una racha impresionante en el estadio Santiago Bernabéu, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid fue el ganador por 3 a 2.

El local está en el segundo puesto con 36 puntos (11 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona3715121225
2Real Madrid3615113119
3Villarreal3214102216
4Atlético de Madrid311594214
12Celta1614374-3

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Alavés: 14 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Sevilla: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 16: vs Athletic Bilbao: 14 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Real Oviedo: 20 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

