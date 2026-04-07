Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Real Madrid y Girona se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo se jugará el viernes 10 de abril desde las 14:00 horas.

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7 de abril de 2026, 8:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Madrid y Girona se disputará el próximo viernes 10 de abril por la fecha 31 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Girona

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid busca levantarse de su derrota ante Mallorca en el Mallorca Son Moix. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 10 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Girona derrotó 1-0 a Villarreal. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 4 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 69 puntos (22 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 10 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7630251451
2Real Madrid6930223536
3Villarreal5830184819
4Atlético de Madrid5730176720
12Girona373091011-12

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 33: vs Alavés: 21 de abril - 14:30 horas
  • Fecha 32: vs Betis: 24 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 33: vs Betis: 21 de abril - 14:30 horas
  • Fecha 32: vs Valencia: 25 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Girona, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas