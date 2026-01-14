Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Madrid y Levante se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo se jugará el sábado 17 de enero desde las 08:00 horas.

14 de enero de 2026, 1:22 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Madrid y Levante se disputará el próximo sábado 17 de enero por la fecha 20 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Levante

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Athletic Bilbao. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 12.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Levante finalizó en empate por 1-1 ante Espanyol. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 1 a 4.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 45 puntos (14 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
4Atlético de Madrid3819115317
19Levante14183510-9

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Villarreal: 24 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Noticias Destacadas