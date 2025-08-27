Suscribirse

Real Madrid vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Real Madrid y Mallorca se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo se jugará el sábado 30 de agosto desde las 14:30 horas.

27 de agosto de 2025, 2:29 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Real Madrid y Mallorca se disputará el próximo sábado 30 de agosto por la fecha 3 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Mallorca

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó por 3-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Mallorca finalizó en empate por 1-1 ante Celta..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Getafe622003
16Mallorca12011-3

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Espanyol: 15 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 5: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Mallorca, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

