Fútbol - España - Primera División

Real Madrid vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

En la previa de Real Madrid vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 14 de febrero desde las 15:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

DataFactory .

11 de febrero de 2026, 8:59 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Real Sociedad visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga.

Así llegan Real Madrid y Real Sociedad

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó su último duelo ante Valencia por 2 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 13 goles a favor y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de vencer a Elche en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 5 le han convertido.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
4Villarreal4522143519
8Real Sociedad31238782

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Osasuna: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Getafe: 2 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Real Oviedo: 21 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Mallorca: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

