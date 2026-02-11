Real Madrid vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

El próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 15:00 horas, Real Sociedad visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga.

Así llegan Real Madrid y Real Sociedad

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid ganó su último duelo ante Valencia por 2 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 13 goles a favor y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de vencer a Elche en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 5 le han convertido.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 5 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el segundo puesto con 57 puntos (18 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 31 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 4 Villarreal 45 22 14 3 5 19 8 Real Sociedad 31 23 8 7 8 2

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 25: vs Osasuna: 21 de febrero - 12:30 horas

Fecha 26: vs Getafe: 2 de marzo - 15:00 horas

Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 25: vs Real Oviedo: 21 de febrero - 08:00 horas

Fecha 26: vs Mallorca: 28 de febrero - 12:30 horas

Fecha 27: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Real Sociedad, según país