Real Madrid vs Villarreal: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga

En la previa de Real Madrid vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que est� prevista para este s�bado 4 de octubre desde las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernab�u.

1 de octubre de 2025, 4:03 p. m.
El pr�ximo s�bado 4 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Villarreal visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernab�u, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

As� llegan Real Madrid y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento despu�s de una victoria en su partida previa. Su oponente buscar� un mejor resultado tras ser derrotado en su �ltimo encuentro en el campeonato.

�ltimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid fue derrotado en el Riyadh Air Metropolitano frente a Atl�tico de Madrid por 2 a 5 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 8 goles y ha marcado 12.

�ltimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Athletic Bilbao en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Adem�s, marc� un total de 6 goles y 5 le han convertido.

Hasta el momento, Real Madrid cosech� puntaje perfecto en condici�n de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Los resultados de sus �ltimos cinco partidos jugados fueron variados. El local gan� en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La �ltima vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid se qued� con la victoria por 1 a 2.

El anfitri�n est� en el segundo puesto con 18 puntos (6 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 1 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
4Elche1373404
5Atl�tico de Madrid1273315

Pr�ximos partidos de Real Madrid en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Villarreal en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Villarreal, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Per�: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

