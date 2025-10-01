F�tbol - Espa�a - Primera Divisi�n
Real Madrid vs Villarreal: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga
En la previa de Real Madrid vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que est� prevista para este s�bado 4 de octubre desde las 14:00 horas en el estadio Santiago Bernab�u.
El pr�ximo s�bado 4 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Villarreal visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernab�u, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga.
As� llegan Real Madrid y Villarreal
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento despu�s de una victoria en su partida previa. Su oponente buscar� un mejor resultado tras ser derrotado en su �ltimo encuentro en el campeonato.
�ltimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
Real Madrid fue derrotado en el Riyadh Air Metropolitano frente a Atl�tico de Madrid por 2 a 5 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 8 goles y ha marcado 12.
�ltimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal viene de vencer a Athletic Bilbao en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Adem�s, marc� un total de 6 goles y 5 le han convertido.
Hasta el momento, Real Madrid cosech� puntaje perfecto en condici�n de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.
Los resultados de sus �ltimos cinco partidos jugados fueron variados. El local gan� en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La �ltima vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid se qued� con la victoria por 1 a 2.
El anfitri�n est� en el segundo puesto con 18 puntos (6 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 1 PP).
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|4
|Elche
|13
|7
|3
|4
|0
|4
|5
|Atl�tico de Madrid
|12
|7
|3
|3
|1
|5
Pr�ximos partidos de Real Madrid en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 10:15 horas
- Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Villarreal en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 11:30 horas
- Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Villarreal, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Per�: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas