Real Madrid vs Villarreal: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga

El pr�ximo s�bado 4 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Villarreal visita a Real Madrid en el estadio Santiago Bernab�u, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

As� llegan Real Madrid y Villarreal

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento despu�s de una victoria en su partida previa. Su oponente buscar� un mejor resultado tras ser derrotado en su �ltimo encuentro en el campeonato.

�ltimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid fue derrotado en el Riyadh Air Metropolitano frente a Atl�tico de Madrid por 2 a 5 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 8 goles y ha marcado 12.

�ltimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de vencer a Athletic Bilbao en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Adem�s, marc� un total de 6 goles y 5 le han convertido.

Hasta el momento, Real Madrid cosech� puntaje perfecto en condici�n de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Los resultados de sus �ltimos cinco partidos jugados fueron variados. El local gan� en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La �ltima vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid se qued� con la victoria por 1 a 2.

El anfitri�n est� en el segundo puesto con 18 puntos (6 PG - 1 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 1 PP).

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 4 Elche 13 7 3 4 0 4 5 Atl�tico de Madrid 12 7 3 3 1 5

Pr�ximos partidos de Real Madrid en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Getafe: 19 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Barcelona: 26 de octubre - 10:15 horas

Fecha 11: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Villarreal en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 11: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Villarreal, seg�n pa�s