Real Oviedo luchar� por vencer su racha negativa frente a Valencia

Desde las 13:00 horas, Valencia y Real Oviedo se enfrentan hoy por la fecha 7 de la Liga, en el estadio Mestalla.

As� llegan Valencia y Real Oviedo

Los equipos deber�n poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El �ltimo resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdi� su �ltimo partido del torneo.

�ltimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Espanyol. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, as� avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

�ltimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cay� 1 a 3 ante Barcelona. En los �ltimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdi� en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Real Oviedo muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

El local est� en el d�cimo segundo puesto y alcanz� 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y est� en el d�cimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 5 PP).

El �rbitro seleccionado para el encuentro ser� Ricardo de Burgos Bengoetxea.

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 19 7 6 1 0 16 2 Real Madrid 18 7 6 0 1 8 3 Villarreal 16 7 5 1 1 8 12 Valencia 8 6 2 2 2 -2 19 Real Oviedo 3 6 1 0 5 -9

Pr�ximos partidos de Valencia en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 09:15 horas

Fecha 9: vs Alav�s: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Real Oviedo en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 07:00 horas

Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas

Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Real Oviedo, seg�n pa�s