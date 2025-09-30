Suscribirse

F�tbol - Espa�a - Primera Divisi�n

Real Oviedo luchar� por vencer su racha negativa frente a Valencia

Valencia y Real Oviedo se enfrentan en el estadio Mestalla, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El duelo se juega desde las 13:00 horas.

30 de septiembre de 2025, 2:34 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Desde las 13:00 horas, Valencia y Real Oviedo se enfrentan hoy por la fecha 7 de la Liga, en el estadio Mestalla.

As� llegan Valencia y Real Oviedo

Los equipos deber�n poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El �ltimo resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdi� su �ltimo partido del torneo.

�ltimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Espanyol. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, as� avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

�ltimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cay� 1 a 3 ante Barcelona. En los �ltimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdi� en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Real Oviedo muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

El local est� en el d�cimo segundo puesto y alcanz� 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y est� en el d�cimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 5 PP).

El �rbitro seleccionado para el encuentro ser� Ricardo de Burgos Bengoetxea.

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
12Valencia86222-2
19Real Oviedo36105-9

Pr�ximos partidos de Valencia en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 9: vs Alav�s: 20 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Real Oviedo en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Real Oviedo, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Per�: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

