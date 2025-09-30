F�tbol - Espa�a - Primera Divisi�n
Real Oviedo luchar� por vencer su racha negativa frente a Valencia
Valencia y Real Oviedo se enfrentan en el estadio Mestalla, con el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. El duelo se juega desde las 13:00 horas.
Desde las 13:00 horas, Valencia y Real Oviedo se enfrentan hoy por la fecha 7 de la Liga, en el estadio Mestalla.
As� llegan Valencia y Real Oviedo
Los equipos deber�n poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El �ltimo resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdi� su �ltimo partido del torneo.
�ltimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Espanyol. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, as� avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.
�ltimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo cay� 1 a 3 ante Barcelona. En los �ltimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdi� en 3 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Real Oviedo muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.
El local est� en el d�cimo segundo puesto y alcanz� 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y est� en el d�cimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 5 PP).
El �rbitro seleccionado para el encuentro ser� Ricardo de Burgos Bengoetxea.
|N�
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|19
|7
|6
|1
|0
|16
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|8
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|12
|Valencia
|8
|6
|2
|2
|2
|-2
|19
|Real Oviedo
|3
|6
|1
|0
|5
|-9
Pr�ximos partidos de Valencia en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 09:15 horas
- Fecha 9: vs Alav�s: 20 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Villarreal: 25 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 11: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Pr�ximos partidos de Real Oviedo en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 8: vs Levante: 4 de octubre - 07:00 horas
- Fecha 9: vs Espanyol: 17 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas
- Fecha 11: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Real Oviedo, seg�n pa�s
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Per�: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas