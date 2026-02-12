Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el domingo 15 de febrero, comenzará a las 08:00 horas.

12 de febrero de 2026, 8:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Oviedo recibe el próximo domingo 15 de febrero a Athletic Bilbao por la fecha 24 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Athletic Bilbao

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo tiene pendiente su enfrentamiento con Rayo Vallecano que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-2 a Levante. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 9 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el vigésimo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 4 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5823191340
2Real Madrid5723183231
3Atlético de Madrid4523136420
10Athletic Bilbao28238411-8
20Real Oviedo16223712-22

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Athletic Bilbao: 15 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 25: vs Real Sociedad: 21 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 26: vs Atlético de Madrid: 28 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 25: vs Elche: 20 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Rayo Vallecano: 28 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

