Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

El duelo entre Real Oviedo y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 26 se disputará en el estadio Carlos Tartiere desde las 15:00 horas, el sábado 28 de febrero.

Así llegan Real Oviedo y Atlético de Madrid

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En su visita anterior, Real Oviedo empató por 3 con Real Sociedad. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 derrotas, con 7 goles marcados y con 11 en su valla.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció en casa a Espanyol por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 6 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 17 puntos (3 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 48 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (14 PG - 6 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 61 25 20 1 4 42 2 Real Madrid 60 25 19 3 3 33 3 Villarreal 51 25 16 3 6 20 4 Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 19 20 Real Oviedo 17 24 3 8 13 -23

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 4 de marzo - 13:00 horas

Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 15:00 horas

Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 12:30 horas

Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 12:30 horas

Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo - 12:30 horas

Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 10:15 horas

Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Atlético de Madrid, según país