Real Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

El duelo entre Real Oviedo y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 26 se disputará en el estadio Carlos Tartiere desde las 15:00 horas, el sábado 28 de febrero.
Así llegan Real Oviedo y Atlético de Madrid
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
En su visita anterior, Real Oviedo empató por 3 con Real Sociedad. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 derrotas, con 7 goles marcados y con 11 en su valla.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid venció en casa a Espanyol por 4 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 6 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Atlético de Madrid.
El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 17 puntos (3 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 48 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (14 PG - 6 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|61
|25
|20
|1
|4
|42
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|33
|3
|Villarreal
|51
|25
|16
|3
|6
|20
|4
|Atlético de Madrid
|48
|25
|14
|6
|5
|19
|20
|Real Oviedo
|17
|24
|3
|8
|13
|-23
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 4 de marzo - 13:00 horas
- Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 28: vs Valencia: 14 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 29: vs Levante: 21 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 30: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Atlético de Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas