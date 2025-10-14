Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Real Oviedo y Espanyol se miden en el estadio Carlos Tartiere el viernes 17 de octubre a las 14:00 horas.

DataFactory .

14 de octubre de 2025, 12:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 de la Liga, Espanyol y Real Oviedo se enfrentan el viernes 17 de octubre desde las 14:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Espanyol

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Levante en el Carlos Tartiere. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Betis. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 6 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
9Espanyol1283320
17Real Oviedo68206-10

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 11: vs Osasuna: 3 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Noticias Destacadas

