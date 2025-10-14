Fútbol - España - Primera División
Real Oviedo vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga
Real Oviedo y Espanyol se miden en el estadio Carlos Tartiere el viernes 17 de octubre a las 14:00 horas.
Por la fecha 9 de la Liga, Espanyol y Real Oviedo se enfrentan el viernes 17 de octubre desde las 14:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.
Así llegan Real Oviedo y Espanyol
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo no pudo ante Levante en el Carlos Tartiere. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 3 a sus rivales.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Betis. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 6 goles y le han encajado 8.
El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (2 PG - 6 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|9
|Espanyol
|12
|8
|3
|3
|2
|0
|17
|Real Oviedo
|6
|8
|2
|0
|6
|-10
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 10: vs Girona: 25 de octubre - 07:00 horas
- Fecha 11: vs Osasuna: 3 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 13: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 10: vs Elche: 25 de octubre - 09:15 horas
- Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 13: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Espanyol, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas